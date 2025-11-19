UA

Війна в Україні

"Завжди буде замало": Путін знову розмріявся дожити до 150 років

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін публічно розмріявся про бажання прожити до 150 років. При цьому він цинічно заявив, що йому і такого терміну життя буде замало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські медіа.

Зокрема у відповідь на питання пропагандистів під час конференції "Подорож у світ штучного інтелекту" в Москві Путін заявив, що йому буде замало навіть 150 років.

""Можна, напевно, довести (тривалість життя, - ред.) й до 150 років. Але, по-перше, завжди буде замало, як і грошей, завжди. Головне питання не в тому, скільки прожити. А в тому, як прожити, навіщо та заради чого", - цинічно заявив диктатор.

При цьому Путін похизувався тим, що нібито пройшов щорічний плановий медогляд. Він зізнався, що лікарі обстежували його майже дві доби, і здоров'я у російського диктатора нібито "добре".

"Я щойно проходив щорічне обстеження, це забрало в мене майже дві доби, з ночівлею у клініці. Прийшов туди у другій половині дня і пішов на наступний день. Слава богу, усе добре", - запевнив Путін.

Нагадаємо, що на початку вересня цього року під час військового параду в Пекіні керівник Китаю Сі Цзіньпін та Путін обговорили тему людського довголіття та можливість жити до 150 років. Їхню розмову випадково зафіксував "гарячий мікрофон", а далі вона потрапила у мережу.

Зокрема, Путін сказав Сі про трансплантацію органів, а керівник Китаю просував тему технологій. В розмові також брав участь диктатор КНДР Кім Чен Ин. Усі три лідери мають причини хвилюватися за здоров'я: Путіну та Сі вже по 72 роки, а 41-річний Кім Чен Ин також має великі проблеми зі здоров'ям.

Цікаво, що після розмови Сі Цзіньпіна та Путіна про життя до 150 років у китайській соцмережі Weibo зацензурували пошук за відповідним запитом. Там неможливо знайти будь-що, де є словосполучення "150 років".

