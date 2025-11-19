"Всегда будет мало": Путин снова размечтался дожить до 150 лет

В частности, в ответ на вопрос пропагандистов во время конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве Путин заявил, что ему будет мало даже 150 лет.

""Можно, наверное, довести (продолжительность жизни, - ред.) и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, как и денег, всегда. Главный вопрос не в том, сколько прожить. А в том, как прожить, зачем и ради чего", - цинично заявил диктатор.

При этом Путин похвастался тем, что якобы прошел ежегодный плановый медосмотр. Он признался, что врачи обследовали его почти двое суток, и здоровье у российского диктатора якобы "хорошее".

"Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток, с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо", - заверил Путин.