С завтрашнего дня полиция круглосуточно будет охранять избирательные участки

Накануне выборов президента Украины с 28 марта избирательные участки полиция возьмет под круглосуточную охрану. Об этом повідоляє РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что круглосуточная охрана будет обеспечена с момента завоза бюллетеней в участковые избирательные комиссии.

По состоянию на утро избирательные бюллетени уже завезены до 73 окружных избирательных комиссий. Передача бюллетеней в участковые избирательные комиссии начнется завтра утром.

Сейчас личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения службы. В регионах увеличено количество следственно-оперативных групп, пеших нарядов и автопатрулей.

Ранее сообщалось, что более 400 правоохранителей привлечены к круглосуточной охраны почти двухсот окружных избиркомов.

РБК-Украина писало, что Национальная полиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине. К обеспечению правопорядка во время волеизъявления граждан будет привлекаться свыше 135,4 тысяч правоохранителей, из них более 72,5 тысяч - именно полицейских.