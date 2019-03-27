Відзавтра поліція цілодобово охоронятиме виборчі дільниці

Напередодні виборів президента України з 28 березня поліція візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону. Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що цілодобова охорона буде забезпечена з моменту завезення бюлетенів у дільничні виборчі комісії.

Станом на ранок виборчі бюлетені вже завезені до 73 окружних виборчих комісій. Передача бюлетенів у дільничні виборчі комісії почнеться завтра зранку.

Наразі особовий склад поліції переведений на посилений варіант несення служби. В регіонах збільшена кількість слідчо-оперативних груп, піших нарядів та автопатрулів.

Раніше повідомлялося, що понад 400 правоохоронців залучені до цілодобової охорони майже двохсот окружних виборчкомів.

РБК-Україна писало, що Національна поліція та МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. До забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисяч правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч - саме поліцейських.