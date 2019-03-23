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Полиция будет круглосуточно охранять все окружные избиркомы

Новости » Выборы 2019    23.03.2019 - 13:24
Полиция будет круглосуточно охранять все окружные избиркомы
Фото: Александр Фацкевич (npu.gov.ua)

Окружные избирательные комиссии будут круглосуточно охранять более 400 полицейских

Сотрудники полиции взяли под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии (ОИК), с целью недопущения нарушений во время выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщил глава Нацполиции Александр Фацкевич, более 400 правоохранителей привлечены к круглосуточной охране почти двухсот окружных избиркомов.

"С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии - их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции", - заявил Фацкевич.

Отмечается, что полиция будет контролировать доставку бюллетеней в избирательные комиссии и на следующей неделе будет осуществлять охрану участковых избирательных комиссий, после доставки бюллетеней к ним.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии рассказали, что единственными рисками на участках во время голосования на выборах 2019 является подкуп избирателей и фальсификации извне участка.

Ранее, заместитель Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что на президентских выборах 2019 не будет видеонаблюдения на избирательных участках.

Как писало РБК-Украина, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что для военнослужащих ВСУ в целом по Украине было создано 93 избирательных участка для участия в выборах президента Украины.

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