Завтра Зеленский даст пресс-конференцию: в ОП назвали время и место

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится завтра в Киеве. Местом проведения выбрали ГП "Антонов".
Об этом сообщили в пресс-службе ОП.
Так, президент встретится с журналистами в 12:00. Представителей СМИ начнут пускать на территорию завода с 10:30.
На аккредитацию журналистам дали четыре часа - ее будут проводить до 15:00 19 мая.
Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах офиса президента на украинском и английском языках.
Ранее стало известно, что Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию по итогам двухлетия каденции.
В ОП сообщали РБК-Украина, что будет наработан специальный формат пресс-конференции.
Отметим, последняя большая пресс-конференция Владимира Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года.