RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Завтра Зеленський дасть прес-конференцію: в ОП назвали час та місце

Автор: РБК-Україна

Прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться завтра у Києві. Місцем проведення обрали ДП "Антонов".

Про це повідомили у прес-службі ОП.

Так, президент зустрінеться із журналістами о 12:00. Представників ЗМІ почнуть пускати на територію заводу з 10:30.

На акредитацію журналістам дали чотири години - її проводитимуть до 15:00 19 травня.

Прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента українською та англійською мовами.

Раніше стало відомо, що Зеленський 20 травня проведе прес-конференцію за підсумками дворіччя каденції.

В ОП повідомляли РБК-Україна, що буде напрацьовано спеціальний формат прес-конференції.

Відзначимо, остання велика прес-конференція Володимира Зеленського відбулася на першу річницю його інавгурації, 20 травня 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленськийпресс-конференция