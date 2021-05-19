Завтра Зеленський дасть прес-конференцію: в ОП назвали час та місце

Прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться завтра у Києві. Місцем проведення обрали ДП "Антонов".
Про це повідомили у прес-службі ОП.
Так, президент зустрінеться із журналістами о 12:00. Представників ЗМІ почнуть пускати на територію заводу з 10:30.
На акредитацію журналістам дали чотири години - її проводитимуть до 15:00 19 травня.
Прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента українською та англійською мовами.
Раніше стало відомо, що Зеленський 20 травня проведе прес-конференцію за підсумками дворіччя каденції.
В ОП повідомляли РБК-Україна, що буде напрацьовано спеціальний формат прес-конференції.
Відзначимо, остання велика прес-конференція Володимира Зеленського відбулася на першу річницю його інавгурації, 20 травня 2020 року.