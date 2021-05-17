В Офисе президента еще прорабатывают формат пресс-конференции Зеленского

Президент Владимир Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию по итогам двухлетия каденции. При этом в Офисе президента все еще прорабатывают формат мероприятия.

По его словам, в связи с коронавирусом возможны определенные ограничения.

"Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали. В любом случае, это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года", - сообщил Подоляк.

В Офисе президента отметили, что Зеленский регулярно общается с журналистами во время официальных событий и поездок, однако сейчас будет "более широкий формат".