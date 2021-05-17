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В Офисе президента еще прорабатывают формат пресс-конференции Зеленского

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 13:18
В Офисе президента еще прорабатывают формат пресс-конференции Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский подведет итоги двух лет каденции (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию по итогам двухлетия каденции. При этом в Офисе президента все еще прорабатывают формат мероприятия.

Об этом РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в связи с коронавирусом возможны определенные ограничения.

"Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали. В любом случае, это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года", - сообщил Подоляк.

В Офисе президента отметили, что Зеленский регулярно общается с журналистами во время официальных событий и поездок, однако сейчас будет "более широкий формат".

Отметим, последняя большая пресс-конференция Владимира Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года.

До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон и побил мировой рекорд.

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