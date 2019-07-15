Завтра всю Украину накроют дожди

Погода в Украине завтра, 16 июля 2019 года, ожидается прохладной и дождливой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 16 июля ночью местами, а днем по всей Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Кроме того, в Приазовье и на востоке Украины вероятны значительные дожди, град и усиление ветра до 20 м/с.

"Температура ночью от +10 до +15, на побережье морей до +18, днем от +20 до +25; в Карпатах ночью от +3 до +8 тепла, днем от +9 до +14", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 15 июля, ожидается дождливая погода. Солнечно и без осадков сегодня, по данным синоптиков, будет лишь в восточных областях.

Как писало РБК-Украина, на сегодня в северных и большинстве центральных областей объявлено штормовое предупреждение - ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Отметим, как сообщала синоптик Наталка Диденко, в настоящее время Украина находится в зоне атмосферных фронтов. Она также добавила, что облачный с дождями, фронт, постепенно перемещается в восточном направлении.