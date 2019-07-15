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Синоптики объявили штормовое предупреждение

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 10:10
Синоптики объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (unspalsh.com)

Сегодня днем в северных и большинстве центральных областей грозы

Погода в Украине 15 июля ухудшится в северной и центральной части страны, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Сообщается, что сегодня днем в северных и большинстве центральных областей, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

РБК-Украина сообщало о прогнозе погоды на сегодня. Так, по данным синоптиков, по всей территории страны, кроме восточной части, дожди с грозами. Температура воздуха достигнет не выше +26. В Харьковской, Днепровской, Донецкой и Луганской областях сегодня переменная облачность, без осадков.

Отметим, в Киеве сегодня также ожидаются дожди с грозами. В частности, утром был небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +19+21, ночью опустятся до отметки +13+15.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что уже 20-22 июля в страну может вернуться жаркая погода. "Там опять с южных широт попрет жара на Западную и Южную Европу, в то же время дыхнет и на Восточную, на нас", - написала Диденко.

Синоптики предупредили о сильных дождях в Украине На Киев надвигается гроза
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