Завтра всю Україну накриють дощі

Погода в Україні завтра, 16 липня 2019 року, очікується прохолодною та дощовою. Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 16 липня вночі місцями, а вдень - по всій Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Крім того, в Приазов'ї та на сході України ймовірні значні дощі, град та посилення вітру до 20 м/с.

"Температура вночі від +10 до +15, на узбережжі морів до +18, вдень від +20 до +25; у Карпатах вночі від +3 до +8 тепла, вдень від +9 до +14", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 15 липня, очікується дощова погода. Сонячно та без опадів сьогодні, за даними синоптиків, буде лише у східних областях.

Як писало РБК-Україна, на сьогодні у північних та більшості центральних областей оголошено штормове попередження - очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, як повідомляла синоптик Наталка Діденко, наразі Україна перебуває у зоні атмосферних фронтів. Вона також додала, що хмарний із дощами, фронт, поступово переміщуватиметься у східному напрямку.