Украина находится в зоне атмосферных фронтов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На юге температура воздуха поднимется до +24+28 градусов

Погода в Украине завтра, 16 июля, ухудшится, дожди наиболее вероятны в восточной части. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook синоптика Наталки Диденко.

По данным синоптика, по остальной территории страны переменная облачность. На юге температура воздуха поднимется до +24+28 градусов, на востоке опустится до +18+22 градуса. В большинстве областей предполагается +20+25 градусов.

"В Киеве середина лета отмечается периодическими дождями. И завтра, 16 июля, есть вероятность небольших осадков, но на солнце также рассчитывайте.

В течение дня в столице ожидается +21+23 градуса", - сообщила синоптик о погоде в Киеве.

Фото: погода в Украине (facebook.com)

По прогнозу Диденко, в дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, температура воздуха постепенно будет повышаться.

"Во второй половине недели, особенно выходные, лето наконец нам широко улыбнется - днем потеплеет до +25+29 градусов, на юге до +30 градусов. К очередной волне всенародного стенания о жаре осталось полнедели - наслаждайтесь свежим воздухом", - сообщила она.

Напомним, на сегодня объявлено штормовое предупреждение в Украине. Сообщается, что сегодня днем в северных и большинстве центральных областей, грозы, местами шквалы 15-20 м/сек.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что уже 20-22 июля в страну может вернуться жаркая погода.