Завтра по всій Україні введуть графіки відключень світла: кого це торкнеться

У понеділок завтра, 20 жовтня, по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. Поки що вони не стосуються побутових споживачів, однак ситуація може змінитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго"
"Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.
У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
Також в "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому закликали людей слідкувати за повідомленнями на сторінках обленерго.
Окрім того, у компанії поінформували, що прямо зараз у Чернігівській області тривають погодинні відключення для побутових споживачів.
Нагадаємо, що ввечері, 16 жовтня, Україну охопила хвиля екстрених відключень світла. Це сталося через пошкодження енергосистем внаслідок численних атак РФ.
Окрім того, вже наступного дня, 17 жовтня, в Україні запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. Було анонсовано, що вони діятимуть з 07:00 до 22:00.
Вже безпосередньо 17 жовтня стало відомо, що через складну ситуацію в енергосистемі, було запроваджено аварійні відключення світла у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях.