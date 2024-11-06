Завтра в Україні потеплішає: синоптик дала прогноз

Завтра, 7 листопада, в Україні тимчасово потеплішає. При цьому опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У четвер в Україні антициклон зумовить скрізь суху повітряну масу, опадів не очікується. Вітер північно-західний та західний, 5-12 м/с", - розповіла вона.

Крім того, за словами Діденко, температура повітря найближчої ночі становитиме у західних областях 0...-3 градусів, а на решті території України +2....+5 градусів.

Короткочасне потіпління

Протягом дня 7 листопада очікується короткочасне потепління, стовпчики термометрів піднімуться до +9...+12 градусів, на півдні до +12....+15 градусів, лише на північному сході буде свіжіше, +7....+9 градусів.

Погода у Києві

У Києві завтра і найближчим часом якихось істотних опадів не передбачається, навіть світитиме сонце.

Щоправда, очікуються тумани, але переважно вклинюватимуться кандидати у нічні та ранкові години.

Найближчої ночі у Києві +2....+4 градусів, завтра вдень потепліє до +8...+10 градусів.

