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Завтра в Україні потеплішає: синоптик дала прогноз

Україна, Середа 06 листопада 2024 13:07
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Завтра в Україні потеплішає: синоптик дала прогноз Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 7 листопада (Ukrinform GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 7 листопада, в Україні тимчасово потеплішає. При цьому опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У четвер в Україні антициклон зумовить скрізь суху повітряну масу, опадів не очікується. Вітер північно-західний та західний, 5-12 м/с", - розповіла вона.

Крім того, за словами Діденко, температура повітря найближчої ночі становитиме у західних областях 0...-3 градусів, а на решті території України +2....+5 градусів.

Короткочасне потіпління

Протягом дня 7 листопада очікується короткочасне потепління, стовпчики термометрів піднімуться до +9...+12 градусів, на півдні до +12....+15 градусів, лише на північному сході буде свіжіше, +7....+9 градусів.

Погода у Києві

У Києві завтра і найближчим часом якихось істотних опадів не передбачається, навіть світитиме сонце.

Щоправда, очікуються тумани, але переважно вклинюватимуться кандидати у нічні та ранкові години.

Найближчої ночі у Києві +2....+4 градусів, завтра вдень потепліє до +8...+10 градусів.

Погода в Україні

Погода в листопаді 2024 року в Україні очікується холодніше на 5-7 градусів. Поки що цей сценарій здійснюється.

Цьому підтвердженням є той факт, що 5 листопада у Києві закінчився період без морозу. Вперше восени температура повітря знизилася до 2,1 градуса морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня - всього 198 днів.

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