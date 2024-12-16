До +12, але з сильним вітром. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні очікуються помірні дощі, місцями з мокрим снігом. Температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, а вдень на півдні стовпчики термометрів можуть піднятися до +12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр .

17 грудня на українців чекає хмарна погода. На сході та на північному сході - з мокрим снігом. У південних областях прогнозується місцями невеликий дощ. При цьому температура вночі сягне нуля. Вночі в Україні очікується до +5 градусів. Удень 3-8 градусів тепла, на - до +12.

Фото: прогноз погоди на 17 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Крім того, завтра в Україні очікується перший (жовтий) рівень небезпеки. По всій країні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Також синоптики оголосили про сніголавинну небезпеку третього рівня 16-17 грудня, у зв'язку зі снігопадом та хуртовиною, на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Фото: попередження про сніголавинну небезпеку (facebook.com/UkrHMC)