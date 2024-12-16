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Краще сидіти вдома. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 16 грудня 2024 07:00
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Краще сидіти вдома. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 16 грудня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 16 грудня, буде відверто поганою. До снігу з дощем, налипань та ожеледі, додасться вітер до 28 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг, у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вдень в Україні помірний мокрий сніг та дощ; місцями ожеледь налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у більшості західних, північних та центральних областей 25-28 м/с.

Температури на сході північному сході країни вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних областях до 9° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ, вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с, вдень 25-28 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Краще сидіти вдома. Синоптики дали прогноз на сьогодні в УкраїніПогода в Україні 16 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Пориви вітру в Україні

Про сильні пориви вітру в Україні синоптик попереджала ще 15 грудня. За словами Наталки Діденко, одним із найважливіших чинників, який визначатиме погоду в Україні 16 грудня, буде сильний західний та південно-західний вітер.

Пізніше "Укргідрометцентр", зокрема, попередив про сильні пориви вітру, аж до шквалів, у Києві. Синоптики скорегували прогноз сильного вітру для столиці до максимальних 28 м/с.

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