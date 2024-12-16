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До +12, но с сильным ветром. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 14:33
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До +12, но с сильным ветром. Синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Завтра в Украине ожидаются умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, а днем на юге столбики термометров могут подняться до +12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

17 декабря украинцев ждет облачная погода. На востоке и на северо-востоке - с мокрым снегом. В южных областях прогнозируется местами небольшой дождь. При этом температура ночью достигнет нуля. Ночью в Украине ожидается до +5 градусов. Днем 3-8 градусов тепла, на - до +12.

До +12, но с сильным ветром. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: прогноз погоды на 17 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, завтра в Украине ожидается первый (желтый) уровень опасности. По всей стране, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Также синоптики объявили о снеголавинной опасности третьего уровня 16-17 декабря, в связи со снегопадом и вьюгой, на высокогорье восточной части Закарпатской области.

До +12, но с сильным ветром. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: предупреждение о снеголавинной опасности (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы писали о погоде на текущую неделю - до пятницы в Украине будет плюсовая погода, но с осадками.

Кроме того, ранее сообщалось, что сегодня по всей Украине ожидаются осадки, а в большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются порывы ветра 25-28 м/с.

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