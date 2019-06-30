Завтра в Украину вернется жара

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жара за +30 продержится до среды

Погода в Украине на следующей неделе ожидается жаркой, сухой и солнечной. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра, 1 июля, в Украине температура снова поднимется за +30 градусов и продержится до 2 июля, а начиная со среды жара начнет смещаться на юг.

Также Диденко сообщила, что завтра в Киеве погода будет жаркой, а в среду, 3 июля, температура снова снизится.

"Завтра в столице - ясно, во вторник - местами дождь, гроза", - заявила синоптик.

Ранее РБК-Украина сообщало, синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине. По прогнозу Укргидрометцентра, 30 июня, в Украине, кроме западных и большинстве районов северных областей, будет удерживаться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, что сегодня в Украине ожидается потепление до +31. По прогнозу синоптиков, почти во всех областях Украины сегодня ожидается небольшое потепление, днем температура будет колебаться от +22 на востоке до +31 на западе.