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Завтра в Украине потеплеет до +29

Новости » Общество    29.06.2019 - 16:26
Завтра в Украине потеплеет до +29
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местами возможны небольшие дожди

Погода в Украине в последний день июня будет теплой и преимущественно без осадков, днем ожидается до +29. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра, 30 июня, ожидается комфортная погода, днем температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+26. На западе столбики термометров поднимутся до +29, на востоке температура будет колебаться от +21 до +24.

Также Диденко отметила, что в восточных и некоторых центральных областях вероятны небольшие дожди. В остальных регионах осадков не ожидается, однако будет облачно.

В столице 30 июня погода также не принесет существенных осадков. Днем температура в Киеве будет колебаться от +24 до +26, ночью от +15 до +18.

Завтра в Украине потеплеет до +29

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вернется жаркая погода. По словам синоптика, жара в Украину вернется уже в первый день июля, одна постепенно температура будет спадать.

РБК-Украина писало, что по данным Укргидрометцентра, погода в Украине 29 июня будет преимущественно солнечной, лишь в восточных и северных областях - дожди и местами грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +27, а ночью от +9 до +17.

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