Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине

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В большинстве регионов Украины удерживается чрезвычайная пожарная опасность

В Украине в воскресенье, 30 января, удержится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по прогнозу Укргидрометцентра, 30 июня, в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, будет удерживаться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптика Натальи Диденко 30 июня, ожидается комфортная погода, днем температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+26. На западе столбики термометров поднимутся до +29, на востоке температура будет колебаться от +21 до +24. Отмечается, что у восточных и некоторых центральных областях вероятны небольшие дожди. В остальных регионах осадков не ожидается, однако будет облачно.

Напомним, что во Львове ликвидировали пожар в локомотивном депо. Вечером 28 июня к спасателям поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Таллинская,1 на территории Локомотивного депо "ЛЬВОВ-ЗАПАД" в ремонтном цехе.