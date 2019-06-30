ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине сегодня ожидается потепление до +31

Новости » Общество    30.06.2019 - 10:00
В Украине сегодня ожидается потепление до +31
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве днем от +24 до +26

Погода в Украине сегодня, 30 июня, на большинстве территории будет сухо и тепло, лишь на востоке возможны небольшие дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, почти во всех областях Украины сегодня ожидается небольшое потепление, днем температура будет колебаться от +22 на востоке до +31 на западе. В восточных областях ожидаются небольшие дожди, однако температура воздуха днем будет держаться в пределах +22...+24, ночью +11...+13. Жарко будет сегодня в западных областях, днем от +27 до +31, ночью от +11 до +14.

В Крыму осадков сегодня не ожидается, днем столбики термометров поднимутся до +25.

В Украине сегодня ожидается потепление до +31

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, 30 июня погода в столице будет облачной и теплой, осадков не ожидается. Столбики термометров днем достигнут +26, а ночью опустятся до +14. Ветер западный 5-10 м/сек.

В Украине сегодня ожидается потепление до +31

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь