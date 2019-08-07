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Завтра Украину местами накроют дожди с градом

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 17:19
Завтра Украину местами накроют дожди с градом
Иллюстративное фото (УНИАН)

Также прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с

Погода в Украине в четверг, 8 августа: местами прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах будет град. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

В частности, дожди ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей.

Завтра Украину местами накроют дожди с градом

"8 августа в западных, днем ​​также в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Завтра Украину местами накроют дожди с градом

Напомним, в КГГА предупредили, что погода в Киеве 8 августа ухудшится, в столице и области ожидаются грозы и сильный ветер. Днем в столице 8 августа ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как писало РБК-Украина ранее, синоптик Наталья Диденко информировала, что 7 августа погода улучшится по всей территории страны, температура воздуха повысится до +30. В Киеве сегодня ожидается +26 +28 градусов и также возможно будет дождь и гроза.

Кроме того, синоптики предупреждали о том, что 6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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