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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Новости » Общество    06.08.2019 - 09:45
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

До 8 августа в Киевской области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности

Погода в Украине 6 августа способствует повышению уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что 6-8 августа в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, 6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, погода в Украине сегодня улучшится по всей территории страны, кроме западной части, температура воздуха поднимется до +27. Так, на востоке, юге, севере и в центре сегодня без осадков, температура воздуха составит +25+27. В Крыму и Крымской области 6 августа переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +24+26.

Также синоптик Наталья Диденко писала, что со вторника, 6 августа, в Украину возвращается жара. Она также проинформировала, что в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. По ее словам, в Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода. Температура воздуха ближайшей ночи невысокая, +10+12 градусов.

Сегодня в Украину возвращается жара Завтра в Украине без осадков, температура +27
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