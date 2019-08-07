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Штормовое предупреждение объявлено по Киеву и области

Новости » Общество    07.08.2019 - 15:42
Штормовое предупреждение объявлено по Киеву и области
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве 8 августа ожидается гроза и сильные порывы ветра

Погода в Киеве 8 августа ухудшится, в столице и области ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что днем в столице 8 августа ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что сегодня ночью ожидается осложнение погодных условий в Закарпатской области, днем в западных областях грозы,  шквалы 15-20 м/с (І  уровень опасности, желтый).

Также, на востоке и в центре Украины переменная облачность, без осадков. На юге страны сегодня тоже тепло, температура воздуха днем достигнет +28+30. Зато, в западных областях сегодня дожди и грозы.

Синоптик Наталья Диденко писала, что 7 августа погода улучшится по всей территории страны, температура воздуха повысится до +30. В Киеве сегодня ожидается +26+28 градусов и также возможно будет дождь и гроза.

Кроме того, синоптики предупреждают о том, что 6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

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