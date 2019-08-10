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Завтра в Украине сохранится жара

Новости » Общество    10.08.2019 - 14:26
Завтра в Украине сохранится жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине ожидается до +31

Погода в Украине 11 августа будет по-летнему теплой, столбики термометров поднимутся до +31 градуса тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, завтра на востоке страны днем ожидается от +24 до +26, ночью температура опустится до +13. На юге страны 11 августа будет жарче - до +31 градуса днем, ночью температура опустится до +15. В Крыму завтра днем будет солнечно и до +29, ночью +16+18.

На западе страны и в северных регионах завтра ожидаются дожди, однако будет тепло. Так, на западе днем от +29 до +31, ночью температура опустится до +14. На севере днем от +24 до +26, ночью - от +11. В центральных регионах страны ожидается солнечная погода, без осадков, днем воздух прогреется до +28, ночью будет прохладно - от +14.

В Киеве 11 августа солнечно и без осадков, днем от +25 до +27, ночью от +15 до +17.

Завтра в Украине сохранится жара

Фото: прогноз на 11 августа

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до 12 августа удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине также удерживается жаркая погода, местами температура превышает +30 градусов. На большей части территории страны сегодня без осадков, дожди возможны лишь на востоке.

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