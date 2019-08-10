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В Украине сегодня ожидается жара до +31

Новости » Общество    10.08.2019 - 11:12
В Украине сегодня ожидается жара до +31
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине сегодня без осадков, небольшие дожди возможны на востоке

Погода в Украине сегодня, 10 августа, ожидается жаркой - до +31 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, на западе страны сегодня, 10 августа, без осадков и до +31 градуса. Теплее всего сегодня будет в Ужгороде. Ночью температура может опуститься до +12. На востоке страны ожидаются дожди и до +27 днем, ночью - температура опустится до +14. На севере Украины сегодня также тепло - до +27 и без осадков. На юге страны столбики термометров поднимутся до +39, ожидается солнечная погода без осадков. В центральных регионах страны также тепло и без осадков: днем - до +28, ночью температура может опуститься до +14 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, ожидается теплая и солнечная погода. Днем температура воздуха сотавить +24+26 градусов, ночью опустится до +14+16.

В Украине сегодня ожидается жара до +31

Фото: прогноз на 10 августа

Напомним, ранее сообщалось, что до 12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

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