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Завтра в Україні утримається спека

Новини » Суспільство    10.08.2019 - 14:26
Завтра в Україні утримається спека
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні очікується до +31

Погода в Україні 11 серпня буде по-літньому теплою, стовпчики термометрів піднімуться до +31 градусу тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, завтра на сході країни вдень очікується від +24 до +26, вночі температура опуститься до +13. На півдні країни 11 серпня буде спекотніше - до +31 градусу вдень, вночі температура опуститься до +15. У Криму завтра вдень буде сонячно та до +29, вночі +16+18.

На заході країни та у північних регіонах завтра очікуються дощі, проте буде тепло. Так, на заході вдень від +29 до +31, вночі температура опуститься до +14. На півночі вдень від +24 до +26, вночі - від +11. У центральних регіонах країни очікується сонячна погода, без опадів, вдень повітря прогріється до +28, вночі буде прохолодно - від +14.

У Києві 11 серпня сонячно та без опадів, вдень від +25 до +27, вночі від +15 до +17.

Завтра в Україні утримається спека

Фото: прогноз на 11 серпня 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до 12 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні також утримується спекотна погода, місцями температура перевищує +30 градусів. На більшій території країни сьогодні без опадів, дощі можливі лише на сході.

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