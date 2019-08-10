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В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности

Новости » Общество    10.08.2019 - 08:55
В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожарная опасность 5 класса удерживается в 7 областях

В Украине до 12 августа сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожароопасность 5 класса сохранится до 12 августа в семи областях страны.

"9-12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Донецкой и Волынской областях.

Отметим, по данным синоптика Наталки Диденко, в Украине 10 и 11 августа ожидается жаркая погода с дождями. В частности, в субботу, 10 августа, воздух прогреется до +29 градусов, а в воскресенье, 11 августа, столбики термометров могут подняться до +32 градусов тепла. В большинстве областей будет преобладать солнечная погода, однако возможны локальные грозы и усиление ветра.

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