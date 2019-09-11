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Завтра в Украине продолжит удерживаться жара

Новости » Общество    11.09.2019 - 17:14
Завтра в Украине продолжит удерживаться жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Карпатах ожидается резкое похолодание

Погода в Украине завтра, 12 сентября, будет тепло и без осадков, температура +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 12 сентября в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с, в Приазовье и Крыму - северо-восточный, 5-10 м / с. Также ожидаются отдельные порывы до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13, на побережье морей до +18 градусов. Днем температура воздуха составит +​​24 +29 градусов. В Карпатах ночью похолодает до +5 +10 градусов, а днем температура воздуха составит +​​12 +17.

Завтра в Украине продолжит удерживаться жараПо данным синоптиков, 11 сентября в Украине будет удерживаться сухая и теплая погода. Температура ночью +9+14, на побережье морей до +18, на крайнем востоке страны и в Карпатах +5+8; днем в Украине +24+29 градусов. На выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода.

Ранее РБК-Украина сообщало, что синоптики предупреждают о резком похолодании на выходные. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.

В Украине будет тепло до пятницы Синоптики предупреждают о резком похолодании на выходные
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