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В Украине будет тепло до конца недели

Новости » Общество    11.09.2019 - 12:53
В Украине будет тепло до конца недели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине до суботы будет тепло

Погода в Украине, завтра, 12 сентября, ожидается ясная и теплая с температурой воздуха +25+30 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Кроме того, Диденко отмечает, что в столице завтра будет солнечно.

"В Киеве в четверг погода получит метеорологический оскар - солнечно, сухо и около +28 градусов. В пятницу вся эта, подсвеченная солнцем и огненными бархатцами, роскошь продлится", - сообщила она.

В Украине будет тепло до конца неделиФото: погода в Украине (facebook.com)

А в субботу и воскресенье пройдут дожди и похолодает, добавила синоптик.

Напомним, сегодня по всей территории страны солнечно, температура воздуха достигла +29.

Однако, синоптики предупреждают о резком похолодании на выходные. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.

По данным синоптиков, 11 сентября в Украине будет удерживаться сухая и теплая погода. Температура ночью +9+14, на побережье морей до +18, на крайнем востоке страны и в Карпатах +5+8; днем в Украине +24+29 градусов. На выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода

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