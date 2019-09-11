Завтра в Україні продовжить утримуватися спека

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Карпатах очікується різке похолодання

Погода в Україні завтра, 12 вересня, буде тепло і без опадів, температура до +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 12 вересня в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с, в Приазов'ї та Криму північно-східний, 5-10 м / с. Також очікуються окремі пориви до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13, на узбережжі морів до +18 градусів. Вдень температура повітря складе +24 +29 градусів. У Карпатах вночі похолодає до +5 +10 градусів, а вдень температура повітря складе +12 +17.

За даними синоптиків, 11 вересня в Україні утримуватиметься суха і тепла погода. Температура вночі +9+14, на узбережжі морів до +18, на крайньому сході країни та в Карпатах +5+8; вдень в Україні +24+29 градусів. На вихідних, 14 та 15 вересня, очікується похолодання і періодичні дощі, проте в деяких областях буде тепла погода.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що синоптики попереджають про різке похолодання на вихідні. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.