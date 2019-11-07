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Завтра в Україні похолодає

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 11:45
Завтра в Україні похолодає
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Однак до вихідних очікується потепління

Погода в Україні у п'ятницю, 8 листопада, буде прохолодною через західний атмосферний фронт, температура повітря в деяких регіонах знизиться до +9. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її даними, особливо похолоднішає завтра на півночі і заході країни температура повітря знизиться до +9+14 градусів вдень.

На півдні, сході та в більшості центральних областей очікується тепла погода від +14 до +20 градусів тепла.

Дощі, за даними Діденко, пройдуть найближчої ночі на півночі України, а завтра вдень опади можливі лише в західній частині країни. На решті території буде переважати суха повітряна маса.

Вітер буде йти зі сходу, північного сходу, слабкий або помірний.

Крім того, Діденко заявила, що у вихідні в Україну йде чергове потепління.

"Якщо ви приготувалися до подальшого і цілком природного зниження температури повітря, нічого у вас не вийде - у вихідні до нас знову прийде потепління", - написала вона.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах до 1,5 метра з-за дощів. Підвищення рівня води очікується в річках на заході України.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що до кінця тижня в Україні будуть переважати дождв. Температура повітря місцями підніметься до +21 тепла.

Завтра в Україні очікується дощ В Україні до кінця тижня переважатимуть дощі
Новини України Гідрометцентр
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