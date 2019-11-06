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Завтра в Украине ожидается дождь

Новости » Общество     06.11.2019 - 15:42
Завтра в Украине ожидается дождь
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью и утром в Украине местами ожидается туман

Завтра, 7 ноября, погода в Украине будет должливой, местами ожидается туман, температура +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 7 ноября ночью в Карпатском регионе и в Винницкой области, днем ​​в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, а на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в Украине местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9, а днем прогреется до +​​9 +14 градусов. В южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью ожидается +8 +13, а днем ​+​15 +20 градусов.

Завтра в Украине ожидается дождьНапомним, синоптик Наталка Диденко сообщила, что завтра, 7 ноября, в Украину придет холодный атмосферный фронт. В четверг в западных и северных областях возможны дожди. Днем в этих областях температура будет колебаться от +9 до +14, на остальной территории воздух прогреется до +22.

Кроме того, синоптики предупредили об осложнении погодных условий в среду, 6 ноября. Из-за ухудшения погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

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