Завтра в Украине ожидаются туманы, температура до +24

Погода в Украине в четверг, 23 октября, будет с туманами, в некоторых регионах температура поднимется до +24 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, туманы будут держаться еще дольше в течение дня

"Они постепенно возросли, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, понемногу погружают нас в позднюю осень. Температура воздуха составит +15+20 градусов, на западе до +24 градусов. Осадки все еще маловероятны", - сообщила Диденко.

По данным синоптика, в Киеве 24 октября без осадков, ожидается туман, температура воздуха от +16 до +19 градусов.

Также Диденкко сообщила, что похолодание в Украине начнется с понедельника, с 28 октября.

Фото: данные относительно погоды в Европе (https://www.facebook.com/tala.didenko)

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине удерживается теплая погода, температура воздуха достигнет +18+21.

Ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине с конца октября существенно ухудшится, ожидается похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Кроме этого, сообщалось, что синоптики прогнозируют теплую зиму в Украине. Средняя температура зимой 2019-2020 годов в Украине ожидается в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса.