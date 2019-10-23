В Украине сегодня тепло

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В всех областях сегодня тепло

Погода в Украине 23 октября удерживается теплая, температура воздуха достигнет +18+21. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В северных областях будет тепло, температура воздуха днем достигнет +18+20, ночью ожидается +7+9. Также в центральных областях без осадков и без похолодание, температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +7+9.

Запад Украины будет теплым, температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +8+10, а на востоке - днем +18+20, ночью +7+9. На юге страны потеплеет до +18+20, ночью ожидается +8+12.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице +16+18, ночью ожидается +7+9.

Напомним, погода, по данным синоптика Наталки Диденко, с конца октября существенно ухудшится, ожидается похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег. Похолодает в Украине уже 28 октября.

Впрочем, в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что зима в Украине ожидается теплая, а именно в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса.