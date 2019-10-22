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Синоптики прогнозируют теплую зиму в Украине

Новости » Общество    22.10.2019 - 14:12
Синоптики прогнозируют теплую зиму в Украине
Фото: зима в Киеве (РБК-Украина)

Ожидания Укргидрометцентра совпадают с прогнозами мировых центров

Средняя температура зимой 2019-2020 годов в Украине ожидается в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, мировые и европейские климатические центры прогнозируют более теплую зиму в Украине.

Голеня напомнила, что речь идет о средней температуре, которая состоит из среднесуточной и среднемесячной.

"Температура будет близкой к ней (норме - ред.), или выше на 1,5-2 градуса в холодный период", - сказала синоптик.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра рассказала, что в некоторые дни температура будет выше нормы, а в некоторые - ниже. Но в последние годы наблюдается тенденция к увеличению температурного фона.

Напомним, среднемесячная температура нынешнего лета в Киеве составила 21,4 градуса, что на 2,7 градусов превышает климатическую норму. Нынешнее лето поделило шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

Отметим, что средняя температура воздуха за три месяца весны 2019 года составляла 10,9 градусов тепла, что на 2,7 градусов выше климатической нормы. Нынешняя весна заняла четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

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