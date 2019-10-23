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Завтра в Україні очікуються тумани, температура до +24

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 10:32
Завтра в Україні очікуються тумани, температура до +24
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Похолодання почнеться з понеділка

Погода в Україні у четвер, 24 жовтня, буде з туманами, у деяких регіонах температура підніметься до +24 тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко.

За її словами, тумани будуть триматися ще довше протягом дня.

"Вони поступово зросли, тримаються довше протягом дня і, відповідно, потроху занурюють нас у пізню осінь. Температура повітря становитиме +15+20 градусів, на заході до +24 градусів. Опади все ще малоймовірні", - повідомила Діденко.

За даними синоптика, в Києві 24 жовтня без опадів, очікується туман, температура повітря від +16 до +19 градусів.

Також Диденкко повідомила, що похолодання в Україні почнеться з понеділка, 28 жовтня.

Завтра в Україні очікуються тумани, температура до +24Фото: дані щодо погоди у Європі (https://www.facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні утримується тепла погода, температура повітря досягне +18+21.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні з кінця жовтня суттєво погіршиться, очікується похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг.

Крім цього, повідомлялося, що синоптики прогнозують теплу зиму в Україні. Середня температура взимку 2019-2020 років в Україні очікується в межах кліматичної норми або вище за норму на 1,5-2 градуси.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища Синоптики прогнозують теплу зиму в Україні
Новини України Гідрометцентр
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