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Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди

Новости » Общество    13.09.2019 - 15:38
Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В субботу ожидаются небольшие осадки в западных и северных регионах

Погода в Украине завтра, 14 сентября, ожидается с возможными осадками в западных, северных, и центральных регионах. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в Украине ночью температура воздуха будет равна +10-15 градусов, днем - +18-23. В районе морей ожидается до +18 ночью и +18-23 днем. На юге и востоке страны, а также в Днепропетровской области температура воздуха буде равна +24-28.

Ожидается, что ночью и утром в западных и северных, днем в центральных регионах, Сумской и Харьковской областях местами возможен небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 12 по 16 сентября в Украине практически на всей территории, кроме Карпат, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность достигнет 5-го класса.

Кроме того, до конца недели прогнозируют приход настоящей осени. На выходных, 14-15 сентября, возможно резкое похолодание. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.


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Новости Украины Гидрометцентрдожди
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