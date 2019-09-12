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В Украине удержится пожарная опасность

Новости » Общество    12.09.2019 - 08:29
В Украине удержится пожарная опасность
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается с 12 по 16 сентября

В Украине на протяжении 12-16 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, в период с 12 по 16 сентября на всей территории Украины, кроме карпатских областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность достигнет 5-го класса.

Также, 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности в период с 12 по 16 сентября ожидается в Киеве и Киевской области.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в четверг 12 сентября в Украине ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха местами поднимется до +29. В Киеве сегодня тепло и сухо, днем температура будет колебаться от +26 до +28.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине к концу недели ухудшится. На выходных, 14-15 сентября, возможно резкое похолодание. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.

Добавим, что в среду, 11 сентября, в Киевской области произошел лесной пожар вблизи села Новые Соколы, что за 50 км от Чернобыля. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился на территории площадью 6 гектаров. К тушению пожара были привлечены 2 самолета и вертолет.

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