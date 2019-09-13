Завтра в Україні очікуються невеликі дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У суботу очікуються невеликі опади у західних та північних регіонах

Погода в Україні завтра, 14 вересня, очікується з можливими опадами у західних, північних і центральних регіонах. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

За даними синоптиків, в Україні вночі температура повітря дорівнює +10-15 градусів, вдень +18-23. В районі морів очікується до +18 вночі та +18-23 вдень. На півдні і сході країни, а також у Дніпропетровській області температура повітря буде дорівнює +24-28.

Очікується, що вночі та вранці в західних і північних, вдень у центральних регіонах, Сумській і Харківській областях місцями можливий невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 12 по 16 вересня в Україні практично на всій території, крім Карпат, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека досягне 5-го класу.

Крім того, до кінця тижня прогнозують прихід справжньої осені. На вихідних, 14-15 вересня, можливо різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.