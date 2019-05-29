Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди

Погода в Украине: в четверг, 30 мая, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха прогреется до +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Как сообщают синоптики, завтра в западных, северных, Винницкой, днем ​​и в Черкасской, местами Кировоградской и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с.

В Карпатах и ​​на Закарпатье местами прогнозируются значительные дожди, на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный (в западной части северо-западный) будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью +10 +15 градусов, днем прогреется до +​​16 +21. На остальной территории Украины ночью +13 +18 , днем - ​​+28 +33 градуса, в северных, Винницкой и Одесской областях +24 +29.

Напомним, синоптики из "Укргидрометцентра" сообщали, что сегодня в западной части страны ожидается облачная погода, а также грозовые дожди. Местами возможны значительные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха потеплеет до +​​24 +29 градусов. В южных и восточных областях температура воздуха местами прогреется до +30 +32 градусов.

Также синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня, 29 мая, в Украине будет тепло и солнечно. В запарных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы и град. Ветер с юга-востока будет достигать 15-20 м/с.

В Киеве будет сухо и жарко, без осадков. Температура воздуха прогреется до +26 +28 градусов.

Кроме того, в четверг, 30 мая в западных, северных, Винницкой, днем ​​местами и в Черкасской, Киевской, Кировоградской и Одесской областях ожидаются грозы. Днем ​​в отдельных районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с.

В Карпатах и ​​на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).