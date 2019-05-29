Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі

Погода в Україні: четвер, 30 травня, в більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря прогріється до +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

Як повідомляють синоптики, завтра у західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській, місцями Кіровоградській та Одеській областях очікуються короткочасні дощі, грози. В окремих районах можливий град та шквали до 15-20 м/с.

У Карпатах та на Закарпатті місцями прогнозуються значні дощі, на решті території - без опадів.

Вітер південно-східний (у західній частині північно-західний) буде дути зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі +10 +15 градусів, вдень прогріється до +16 +21. На решті території України вночі +13 +18 , вдень - +28 +33 градуси, у північних, Вінницькій та Одеській областях +24 +29.

Нагадаємо, синоптики з "Укргідрометцентру" повідомляли, що сьогодні у західній частині країни очікується хмарна погода, а також грозові дощі. Місцями можливі значні дощі, град і шквали до 15-20 м/с.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний буде дути зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря потеплішає до +24 +29 градусів. У південних і східних областях температура повітря місцями прогріється до +30 +32 градусів.

синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 29 травня, в Україні буде тепло і сонячно. У запарных областях очікуються короткочасні дощі з грозами можливі шквали і град. Вітер з півдня-сходу сягатиме 15-20 м/с.

У Києві буде сухо і жарко, без опадів. Температура повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Крім того, у четвер, 30 травня в західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Черкаській, Київській, Кіровоградській і Одеській областях очікуються грози. Вдень в окремих районах можливий град та шквали до 15-20 м/с.

У Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).