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В Украине завтра потеплеет до +32

Новости » Общество    28.05.2019 - 15:45
В Украине завтра потеплеет до +32
Иллюстративное фото (Дидковский Андрей / УНИАН)

В западных областях завтра ожидаются грозовые дожди и град

Погода в Украине в среду, 29 мая, будет облачной, в западных областях ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в западной части страны ожидается облачная погода, а также грозовые дожди. Местами возможны значительные дожди, град и шквалы  до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12 +15, а днем прогреется до +​​18 +23 градусов.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. 

Температура воздуха ночью составит +13 +18, а днем потеплеет до +​​24 +29 градусов. В южных и восточных областях температура воздуха местами прогреется до +30 +32 градусов.

В Украине завтра потеплеет до +32Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра, 29 мая, в большинстве областей будет сухо и солнечно. В запарных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы и град. Ветер с юга-востока будет достигать 15-20 м/с. 

В Киеве в среду, 29 мая, будет сухо и жарко, без осадков. Температура воздуха прогреется до +26 +28 градусов. 

Синоптики "Укргидрометцентра" сообщали, что сегодня в западных областях страны будет облачно с прояснениями, а также ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град. На Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

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