Завтра в Украине будет солнечно и без осадков

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В Киеве будет жарко и без осадков, температура воздуха до +28

Погода в Украине в среду, 29 мая, будет теплой и солнечной, на западе страны ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +31 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Как сообщает синоптик, завтра в большинстве областей будет сухо и солнечно. В запарных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы и град. Ветер с юга-востока будет достигать 15-20 м/с.

"Держите крепко шляпы, кто носит, паркуйте внимательно автомобиль, особое внимание - строителям: ветер ослабнет 30 мая, поэтому на сегодня-завтра работа, например, на крыше или с помощью башенных кранов стоит отложить", - заявила Диденко.

В Киеве завтра будет сухо и жарко, без осадков. Температура воздуха прогреется до +26 +28 градусов. А 31 мая и 1-2 июня в столице появятся дожди, температура воздуха несколько снизится.

"Эти атмосферные "круть-верть" могут влиять на здоровье, поэтому боремся с головной болью и сонливостью на работе созерцанием петушков, кустовых роз, клубники и черешни в ящиках и наконец ярких гардеробных цветов на улицах", - отметила синоптик.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня, 28 мая, в большинстве областей погода будет солнечной, а в западных - ожидаются дожди, температура воздуха прогреется до +30.

В Киеве будет сухо солнечно и жарко. Днем воздух ​​прогреется до +26 +29 градусов. Но также ожидается сильный южный ветер.

Также синоптики из "Укргидрометцентра" сообщали, что сегодня в западных областях страны будет облачно с прояснениями, а также ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град. На Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. На остальной территории переменная облачность, без осадков.