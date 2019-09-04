В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Непогода ожидается в центральных и южных областях

Погода в Украине в среду, 4 сентября, ухудшится в центральных и южных областях, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили украинские синоптики, сегодня днем в большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильные грозы, местами с градом и шквалами ветра до 20 м/с.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали о грозовых дождях почти на всей территории Украины в среду, 4 сентября. Так, сухая и солнечная погода ожидается лишь в восточных и некоторых южных областях. На западе ожидается понижение температуры до +19.

В Киеве сегодня также прогнозируются дожди с грозами. Днем температура будет колебаться от +20 до +22. Ночью столбики термометров могут опуститься до +13.

РБК-Украина писало, что, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине ожидается существенное ухудшение погоды в северных, западных и центральных областях. На востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской области прогнозировалась сухая и жаркая погода, днем от +26 до +32 градуса.