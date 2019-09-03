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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    03.09.2019 - 12:33
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Иллюстративное фото (pixabey.com)

Пожарная опасность сохранится везде, кроме Львовской, Волынской и Ровенской областях

Погода в Украине будет способствовать удерживанию уровня пожарной опасности практически на всей территории страны на протяжении 3-6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Согласно сообщению синоптиков, опасная пожарная ситуация продержится с 3 по 6 сентября на всех территории Украины, кроме Львовской, Волынской и Ровенской областях.

"В Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Оранжевый уровень опасности будет наблюдаться в центральной, восточной и южной части Украины. Желтый уровень - в северных и западных регионах.

Также сообщается, что 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской и Винницкой областях объявили штормовое предупреждение.

Также сообщалось, что 4 сентября в Украине ожидаются существенные похолодания. Ухудшение погодных условий будет на севере, западе, и в центральных областях. В Киеве будет дождь и похолодает до +20 градусов.

Нынешнее лето в Киеве вошло в десятку самых жарких в истории Август в Киеве был теплее нормы
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