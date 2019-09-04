Завтра в Україні очікуються дощі і грози

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря складе +28

Погода в Україні завтра, 5 вересня, буде дощовою, місцями очікуються грози температура +28. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 5 вересня в більшості південних, центральних, Харківській, Сумській областях та в Криму місцями очікується короткочасний дощ, гроза, а на решті території країни без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м / с.

Температура повітря в західній частині та північних областях вночі становитиме +8 +13, вдень +20 +25 градусів. На решті території вночі очікується +11 +16 градусів, на узбережжі морів до +18. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23 +28 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 4 вересня, в Україні оголошено штормове попередження. Вдень у більшості центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях дощі можуть пройти. Відзначимо, що в Києві сніг та холодний вітер.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра, 5 вересня, погода покращиться. У західних та північних областях температура повітря вдень підніметься до +26, а в східних - до +30. Однак на сході, півдні і в центральних областях очікуються дощі.

Також погода в Україні сприяє утриманню рівня пожежної небезпеки практично на всій території країни впродовж 3-6 вересня.

За даними синоптиків, небезпечна пожежна ситуація протримається з 3 по 6 вересня на всіх території України, крім Львівській, Волинській та Рівненській областях.