Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве центральных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м / с

Погода в Украине завтра, 4 октября, будет дождливая, также ожидаются грозы и порывистый ветер, температура +25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, 4 октября ночью в северных, большинстве западных и центральных, Одесской и Николаевской областях, а днем ​​в Украине, кроме запада, Приазовья и Крыма, ожидаются дожди. В центральных и южных областях местами возможны дожди с грозой.

Ветер южный с переходом на западе и севере страны на северо-западный, 7-12 м / с, а днем ​​в южных, восточных, большинстве центральных областей местами ожидаются порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +7 +12, на юге страны до +16, в западных областях +2 +7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 +15, в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях до +19, на остальной территории ожидается +20 +25 градусов. В Карпатах в течение суток ожидается +1 +6 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что объявлено штормовое предупреждение в Закарпатской области и регионе Карпат. Синоптики прогнозировали сильные дожди и похолодание. Температура воздуха опустится до отметки +12...+15 градусов.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщала, что 4 октября погода ухудшится в северных, центральных и южных областях, куда надвигается атмосферный фронт. В пятницу осадки и похолодание ожидаются в столице. Днем температура воздуха в столице понизится до +11...+12 градусов.