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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах

Новости » Общество    03.10.2019 - 08:11
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах
Иллюстративное фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Сегодня в Закарпатской области и в Карпатах значительные дожди

Погода в Карпатах резко ухудшится, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что сегодня в Закарпатской области и в Карпатах значительные дожди.

По данным синоптиков, сегодня в западной части ожидаются дожди, температура воздуха днем ожидается от +12 до +15 градусов. Север также накроют дожди, температура будет колебаться от +20 до +22. Во всех других областях тепло.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко прогнозировала ухудшение погодных условий в четверг, 3 октября. По ее данным, сегодня в западных областях и в Карпатах ожидаются дожди и похолодание. Температура воздуха опустится до +11+17 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, а температура воздуха достигнет +22+23, сообщала синоптик. По ее данным, похолодания начнутся с 4 октября.

Синоптики ранее сообщали, что в период с 30 сентября по 3 октября погода будет преимущественно дождливой, однако осадки будут чередоваться с солнцем. Дожди будут на востоке страны.

Запад Украины накроют дожди Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы
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