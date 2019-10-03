В Украину идет атмосферный фронт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди ожидаются в пятницу, 4 октября

Погода в Украине в пятницу, 4 октября, ухудшится в северных, центральных и южных областях, куда надвигается атмосферный фронт. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

Как сообщается, уже вечером 3 октября атмосферный фронт достигнет северных областей, а завтра продолжит движение на юг, охватывая центральные регионы. Атмосферный фронт принесет умеренные дожди, местами даже сильные. Осадки не ожидаются лишь в юго-восточных областях.

"Температура воздуха поделится на метеорологические классы. На западе, севере, в большинстве центральных областей будет холодно, +10...+15 градусов. На остальной территории +15...+19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, +20...+25 градусов", - рассказала Диденко.

Также, по прогнозу синоптиков, в пятницу осадки и похолодание ожидаются и в Киеве. Днем температура воздуха в столице понизится до +11...+12 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области и регионе Карпат. Синоптики прогнозировали сильные дожди и похолодание. Температура воздуха опустится до отметки +12...+15 градусов.

Кроме того, Диденко прогнозировала ухудшение погодных условий в четверг, 3 октября. Сегодня в западных областях и в Карпатах ожидаются дожди и похолодание. Температура воздуха снизится до +11+17 градусов.